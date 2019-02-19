Danske Bank, вовлеченный в скандал с отмыванием денег в Эстонии, уйдет с прибалтийского и российского рынка. Банк также вынужден уйти из Эстонии по приказу Управления финансового надзора (FSA). Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«Мы признаем, что произошедшая ситуация с возможным отмыванием денег в Эстонии негативно повлияла на эстонское общество, и мы признаем, что лучшее, что нам может предложить FSA, — это покинуть банковский рынок Эстонии», — прокомментировал и. о. генерального директора банка Йеспер Нильсен.

Банк также перестанет вести деятельность в Латвии, Литве и России. Как отмечают в кредитной организации, это происходит независимо от решения эстонских властей, а на основе стратегии по сосредоточению деятельности в Северной Европе. Административный центр банка в Литве продолжит работу.

«В последние годы мы на основе нашей стратегии фокусируемся на рынках северных стран, в связи с этим и сокращаем деятельность в Прибалтике. Решение уйти из Прибалтики и России полностью ей соответствует», — добавил Нильсен.