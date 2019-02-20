Действенным способом борьбы с бедностью может стать система социальных контрактов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.

«Причин для бедности в мире очень много. Государство должно помочь людям выйти из сложной жизненной ситуации. Работающим механизмом такой поддержки может стать социальный контракт. Как он действует? Государство оказывает помощь в трудоустройстве, повышении квалификации, предоставляет финансовую помощь на организацию подсобного хозяйства или организацию собственного дела. Для каждого разрабатывается индивидуальный план. Человек, в свою очередь, берет на себя обязательства пройти переобучение, найти работу, обеспечить своей семье устойчивый доход. В мире такой механизм действует и работает достаточно эффективно», — пояснил Путин.



По его словам, за пять лет более 9 млн человек смогут воспользоваться такой поддержкой.

«Решение демографических проблем, рост продолжительности жизни, снижение смертности прямо связаны с преодолением бедности. Напомню, в 2000 году за ее чертой находилось более 40 миллионов человек. Сейчас — около 19 миллионов. Но и это слишком много», — уточнил Путин.



В марте 2018-го президент поставил задачу снизить уровень бедности в стране вдвое к 2024 году. В январе 2019 года вице-премьер Татьяна Голикова, ссылаясь на данные Росстата, сообщила, что за девять месяцев 2018 года уровень бедности составил 13,3%, что ниже аналогичного периода 2017 года, когда показатель был 13,8%.



Согласно данным компании Ipsos, большинство россиян ассоциируют старость с бедностью. Беспокойство из-за наступления старости в России сильнее, чем в большинстве стран, о нем говорят 63% опрошенных.



В ходе своего послания Федеральному собранию Путин потребовал исправить ситуацию с индексацией пенсий. «Индексация должна производиться сверх уровня прожиточного минимума пенсионеров. Сначала надо довести пенсию до прожиточного минимума, а потом индексировать», — сказал Путин. Он заявил о необходимости пересчитать выплаты за первые месяцы текущего года и «доплатить людям те деньги, которые они недополучили».