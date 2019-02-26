Минфин России проведет 27 февраля аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), следует из материалов ведомства.



Так, министерство предложит ОФЗ-ПД выпуска 26223RMFS (дата погашения — 28 февраля 2024 года) и ОФЗ-ПД выпуска 26224RMFS (дата погашения — 23 мая 2029 года) в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

«Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности», — говорится в документе.