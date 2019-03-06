Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в среду прибавил 2 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 65,77 рубля, курс евро повысился на 9 копеек, до 74,42 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Значимых движений в паре доллар/рубль не ожидается, считает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. По его прогнозу, пара, скорее всего, и сегодня останется в привычном для последних дней диапазоне 65,5—66.

«В последние дни российская валюта практически не реагирует на рост доллара на мировом рынке. Сегодня пара евро/доллар пытается закрепиться ниже важной отметки 1,3. Если ей это удастся, то рост доллара может ускориться», — комментирует эксперт.

Ожидания аналитика информационно-аналитического центра «Альпари» Натальи Мильчаковой на среду находятся в границах 65—66,7 рубля за доллар, а по паре евро/рубль — снова в коридоре 74—75.

