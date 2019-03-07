Сбербанк получил в феврале 70,1 млрд рублей чистой прибыли, выдал клиентам 1,358 трлн рублей кредитов и увеличил объем привлеченных средств клиентов на 290 млрд. Такие данные отчетности банка по РСБУ приводятся в его релизе .

«Итоги февраля соответствуют нашим ожиданиям. Приток вкладов по итогам февраля полностью компенсировал отток прошлого месяца и составил 250 миллиардов рублей, что поддержало рост бизнеса. Продолжился рост чистого комиссионного дохода, который покрывает 80% операционных расходов банка. Отношение расходов к доходам постепенно снижается и по итогам двух месяцев составляет менее 29%», — комментирует заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов.



По итогам января — февраля чистый процентный доход банка сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года. Процентные доходы выросли на 11% за счет роста объемов бизнеса. При этом увеличились и процентные расходы вследствие роста рыночной стоимости и объема привлеченных средств.

Чистый комиссионный доход увеличился относительно января — февраля прошлого года на 14,1% преимущественно за счет операций с банковскими картами, расчетных операций и банковских гарантий. С 2019 года банк внес изменения в методологию, и признание комиссии за годовое обслуживание карт происходит равномерно.

Двухмесячные операционные расходы выросли на 6,4% в годовом выражении. На темп роста расходов в первом полугодии 2019 года будут влиять прошлогодний перевод сотрудников дочерней компании «Сбербанк-Технологии» в Сбербанк, а также повышение ставки НДС, ожидают в банке.

Расходы на совокупные резервы в феврале составили 16,3 млрд рублей, за два месяца — 24 млрд. На 1 марта объем сформированных резервов превышает просроченную задолженность в 2,5 раза.

Прибыль до уплаты налога на прибыль за январь — февраль выросла на 7% до 174,1 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась на 11,4% до 143,8 млрд.

Активы банка в феврале выросли на 1,5% и составили 27,2 трлн рублей.

Корпоративным клиентам выдано в феврале кредитов более чем на 1,1 трлн рублей. Кредитный портфель показал незначительное сокращение — до 13,2 трлн — за счет погашения валютных кредитов, при этом рублевый портфель не изменился. Частным клиентам в феврале выдано кредитов на 230 млрд рублей. Портфель розничных кредитов увеличился на 1,2% и превысил 6,3 трлн.

Объем просроченной задолженности в феврале вырос на 16,8 млрд рублей главным образом за счет корпоративных клиентов. Доля просроченной задолженности в портфеле банка составила 2,6%.

Объем привлеченных средств клиентов в феврале вырос на 1,5%, в том числе физических лиц — на 2%, юридических — на 0,5%.

Базовый и основной капитал Сбербанка за февраль не изменился — 3,1 трлн рублей. В расчет не включена чистая прибыль за второе полугодие 2018 года, что будет сделано после проведения годового аудита. Общий капитал увеличился за месяц на 35 млрд рублей и превысил 4,2 трлн. Наибольшее влияние на его динамику оказали полученная прибыль и погашение субординированных облигаций на 1 млрд долларов.

Активы, взвешенные с учетом риска, увеличились за месяц на 195 млрд рублей во многом под влиянием розничных кредитов, а также расчетов с международными платежными системами. Нормативы достаточности базового и основного капитала на 1 марта составили 10,8% (минус 0,1 процентного пункта по сравнению с 1 февраля 2019 года), норматив достаточности общего капитала остался на уровне 14,8%.

