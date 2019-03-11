ЦБ установил официальные курсы валют на 12 марта. Курс доллара повысился на 11,17 копейки, составив 66,0763 рубля (65,9646 рубля с 8 марта). Курс евро уменьшился на 28,34 копейки, до 74,2896 рубля (74,573 рубля с 8 марта).



Российская валюта на старте недели попытается сохранить текущие уровни в основных валютных парах на нейтральном внешнем фоне, полагают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов. На этой неделе локальную поддержку рублю может оказать успешное размещение ОФЗ в среду, поясняют они.

«Кроме того, публикация отчетов от ОПЕК и Минэнерго США по рынку нефти в конце недели может поддержать рост нефтяных котировок и, как следствие, оказать умеренное позитивное влияние на российскую валюту», — комментируют эксперты.

Основным риском для рубля по-прежнему остается санкционная тема, продолжают аналитики. Внимание к этой теме в последние две недели несколько снизилось, отмечают они, но ее возобновление, например в связи с возможным обнародованием доклада Мюллера, способно вернуть российскую валюту выше отметки 67 в паре с долларом США.