Чистая прибыль страховой компании «Согласие» в 2018 году выросла в 1,8 раза по сравнению с аналогичным показателем за 2017 год и составила 3,2 млрд рублей. Таковы данные отчетности страховщика по ОСБУ.

Премия компании составила 29,9 млрд рублей. За отчетный период сборы по добровольным видам личного страхования, страхования имущества и ответственности заняли 80,3% портфеля. Доля сборов по автокаско увеличилась с 40,5% до 44,8%, доля ОСАГО уменьшилась с 26,2% до 18,7%. Доля премии по страхованию имущества выросла до 16,4%, ответственности — до 6,2%, личному страхованию (включая страхование от несчастных случаев, выезжающих за рубеж и добровольное медицинское страхование) — до 13,8%.

«Поступления по добровольным видам страхования составили 24,02 миллиарда рублей. По автокаско компания получила премию в размере 13,4 миллиарда рублей, по личному страхованию — 4,1 миллиарда рублей (включая 2,3 миллиарда рублей по ДМС). Самыми быстрыми темпами в 2018 году росли сборы по международному страхованию «Зеленая карта», достигшие 779,5 миллиона рублей, и страхованию выезжающих за рубеж (841,5 миллиона рублей)», — отмечается в сообщении.

За прошлый год СК «Согласие» выплатила клиентам 16,6 млрд рублей. Основную долю заняли выплаты по моторным видам страхования (76,1%) и личному страхованию (14,4%).