ЦБ установил официальные курсы валют на 15 марта. Курс доллара понизился на 18,69 копейки, составив 65,4021 рубля (65,589 рубля на 14 марта). Курс евро увеличился на 3,76 копейки, до 74,0613 рубля (74,0237 рубля на 14 марта).



Российская валюта находится на весьма комфортных уровнях после удачных аукционов ОФЗ, отмечают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов.



«Поддержку рублю накануне оказало успешное размещение ОФЗ, в ходе которого Минфин РФ разместил государственные бумаги общим объемом более 90 миллиардов рублей. Такой объем является рекордным за всю историю проведения аукционов ОФЗ, а успешному размещению государственных бумаг поспособствовали нейтральный внешний фон, отсутствие лимита на предложение облигаций, а также ожидание смягчения риторики от Банка России на заседании 22 марта», — комментируют эксперты.

Аналогичный эффект поддержки для российской валюты может повториться на аукционе ОФЗ на следующей неделе, допускают они.

Фактором поддержки для российской валюты также выступают растущие цены на нефть, которые обновили максимумы за более чем три предыдущих месяца.

«С учетом сложившегося нейтрального внешнего фона, комфортных цен на нефть и приближающегося налогового периода на следующей неделе рубль может продолжить тестировать максимально крепкие отметки с начала четвертого квартала 2018 года», — резюмируют аналитики.