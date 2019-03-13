Абсолютному рекорду размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) на аукционах 13 марта способствовала благоприятная рыночная конъюнктура и укрепившийся рубль, сообщается в пресс-релизе Минфина России.

«Сегодня Минфин России установил абсолютный рекорд размещения ОФЗ на двух аукционах в рамках одного дня за все время проведения аукционов. Объем выпуска составил 91,5 миллиарда рублей. Успеху способствовала благоприятно сложившаяся рыночная конъюнктура, отсутствие негативных новостей на рынке, укрепившийся рубль и новый гибкий механизм размещения», — говорится в сообщении.

13 марта Минфин России разместил два выпуска ОФЗ с постоянным купонным доходом на общую сумму 91,4 млрд рублей при спросе более 145 млрд рублей. Двумя неделями ранее ведомство привлекло 57,6 млрд рублей в рамках аукционов по размещению двух выпусков ОФЗ, что стало рекордным объемом с 2014 года.