Главу Сбербанка попросили назвать три проблемы, но он рассказал только об одной

Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на форуме «Лидеры России», ответил на вопрос журналиста о том, что он считает главными проблемами России.

Главу Сбербанка, как передает корреспондент РБК, попросили назвать три основных, на его взгляд, сложности.

«Я назову одну — отсутствие качественной системы государственного управления», — ответил на это Греф. Других комментариев по этому поводу он не давал.

Глава Сбербанка является председателем совета Центра стратегических разработок, в этой организации он также руководит рабочей группой по госуправлению.

Вопросы грамотного управления государством с финалистами конкурса «Лидеры России» обсуждал также первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. «Первое и главное для управленца — способность принимать решения», — сказал он, выступая на форуме (цитата по РИА Новости).