Глава Сбербанка Герман Греф считает себя главным несовершенным элементом в системе банка. Такое мнение он высказал на финале конкурса «Лидеры России» в Сочи.

«Я, наверное, самый главный несовершенный элемент в системе Сбербанка», — сказал Греф.

При этом банкир отметил, что работает над собой.

«К сожалению, я страдал эго. Ну, «страдал» — наверное, не очень честно сказано, и [эго] осталось, до сих пор я с ним очень часто борюсь. Знаете, когда заносит, думаешь: стоп-стоп-стоп, тебе сколько лет? Остановись», — поделился Греф.

Он добавил, что никогда нельзя останавливаться при работе над собой.