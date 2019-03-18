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• С 1 апреля в России на 2% увеличатся социальные пенсии, коэффициент индексации утвердило правительство. В результате средний размер социальной пенсии увеличится на 182 рубля и после повышения составит 9 266 рублей. Расходы на индексацию оцениваются в 779 млн рублей в месяц, или 7 млрд рублей до конца текущего года.

• Курс евро на Московской бирже в ходе торгов понедельника опустился до 73 рублей впервые с 31 июля 2018 года. Как отмечают эксперты, российскую валюту поддерживает отсутствие «закручивания гаек» в санкционном режиме в отношении РФ. Еще один мощный драйвер в поддержку рубля кроется в бешеном спросе мировых инвесторов на рисковые активы, в том числе и валюты развивающихся стран.

• Банки и коллекторы смогут проверять информацию об абонентах сотовых операторов через специальных технических посредников. В законопроект о создании единой системы проверки сведений об абонентах мобильных операторов ко второму чтению будут внесены поправки, суть которых заключается в том, что для проверки сведений об абонентах предлагается привлечь технического посредника, требования к которому будут установлены постановлением правительства. Эта норма позволит ЦБ создать своего интегратора в этой сфере, а другим участникам рынка — использовать его или других посредников, как это происходит с операторами фискальных данных, которых в стране уже около десяти. В самих банках и операторах связи, уже сотрудничающих в проверке данных напрямую, сомневаются в необходимости нового регулирования.

• Банк России совместно с платежными системами Visa, Mastercard и Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») разработал предложения по снижению банковских тарифов, взимаемых с магазинов при расчете картами. В числе предложений — установление предельной суммы комиссии при покупке автомобиля, а также фиксированные тарифы для аптек и при оказании услуг в сфере здравоохранения и образования. Новые тарифы должны вступить в силу с 1 октября 2019 года. Предложения по снижению торговой уступки разрабатываются в связи с решениями, принятыми на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 1 марта. Тогда представители торговли и банков не поддержали идею госрегулирования комиссий за эквайринг. Они договорились, что рынок самостоятельно подготовит меморандум с согласованными предложениями о корректировке комиссий за эквайринг и направит его в правительство до 20 марта.