Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже во вторник прибавил 5 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 64,42 рубля, курс евро повысился на 13 копеек, до 73,11 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Российская валюта, заметно укрепившаяся накануне, во вторник начала торможение. Однако на фоне больших выплат по налогам и в ожидании завтрашнего аукциона по ОФЗ укрепление рубля вполне может продолжиться, допускает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Свою лепту может внести страх экспортеров не успеть продать валюту пока она не стала еще дешевле. Если рубль продолжит начатое движение, то следующей целью станет отметка 63,4 рубля за доллар», — комментирует эксперт.

«Не хватает какой-то зажигательной новости, чтобы котировки «черного золота» рванули к первой цели своего подъема — в район 70 долларов за баррель Brent», — говорит Антонов.

Он не исключает, что такой новостью могут стать данные по запасам нефти в Штатах или вести с полей торговых переговоров между США и Китаем.