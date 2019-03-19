Банк «Левобережный» предлагает субъектам малого и среднего бизнеса оформить кредит под 10,95% годовых на сумму от 3 млн до 35 млн рублей и сроком до трех лет. В качестве обеспечения потребуется предоставить недвижимость (не менее 50% в структуре залога) или транспортное средство, а также поручительство (учредителей с совокупной долей не менее 51%, связанных компаний, супруга(и) — если выступает залогодателем, третьих лиц; при выдаче индивидуальному предпринимателю — не менее одного поручителя физического лица (в структуре сделки не менее двух физлиц)).

Финансирование может быть направлено на инвестиции или пополнение оборотных средств. Предложением могут воспользоваться юридические лица и индивидуальные предприниматели со средней годовой выручкой до 400 млн рублей (по данным официальной отчетности).

«Ставка 10,95% действует со второго дня кредитования, в день выдачи денежных средств банк удержит комиссию в размере 2% от суммы кредита. Обязательное условие — отсрочка погашения основного долга до четырех месяцев и личное страхование», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Ольга Жидкова.

Срок действия акции — до 1 июня 2019 года.