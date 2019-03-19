Годовая выручка группы «МТС» увеличилась на 8,4% и достигла 480,3 млрд рублей. Ключевые итоги деятельности в 2018 году группа представила во вторник, 19 марта.

Как уточняется, применение новых стандартов МСФО оказало незначительное отрицательное влияние на выручку.

Скорректированный показатель OIBDA (operating income before depreciation and amortization, операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов. — Прим. Банки.ру) за 2018 год вырос на 22,9% до 220,9 млрд рублей.

В МТС указывают, что в III квартале группа зарезервировала 850 млн долларов в качестве потенциального обязательства в отношении расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Министерства юстиции США. 7 марта группа объявила о заключении мирового соглашения с SEC и Минюстом США, согласившись выплатить суммарно 850 млн долларов в соответствии с ранее зарезервированной суммой. С учетом резерва чистая прибыль группы за год составила 6,8 млрд рублей. Без учета этого единовременного фактора чистая прибыль группы достигла 65,9 млрд рублей.

МТС выплатят США штраф в 850 млн долларов Штраф МТС выплатит из средств, зарезервированных на эти цели по итогам III квартала 2018 года.

«Результаты группы подкреплены устойчивыми показателями бизнеса в России вследствие оздоровления рынка, продолжающегося роста потребления услуг передачи данных, значительного роста продаж устройств и консолидации МТС Банка», — поясняется в сообщении МТС.

Выручка МТС в России в 2018 году увеличилась на 8,7% до 448,1 млрд рублей, что в значительной степени обусловлено ростом выручки от мобильного бизнеса, высокой динамикой продаж устройств в розничной сети и консолидацией МТС Банка. В 2018 году бизнес в России продемонстрировал положительную динамику выручки во всех сегментах, кроме фиксированного бизнеса.

Показатель скорректированной OIBDA в России вырос на 21,8% в годовом выражении за счет эффекта от применения новых стандартов МСФО и роста общей выручки и составил 209,2 млрд рублей по итогам 2018-го. Сдерживающими факторами, которые отражаются на динамике, стали увеличение ежегодной платы за использование в РФ радиочастотного спектра и отмена внутрисетевого роуминга.

Годовая чистая прибыль МТС в России выросла 15,4% до 68,1 млрд рублей, свидетельствуют данные отчетности.

Мобильный бизнес демонстрирует высокие показатели вследствие трендов по оздоровлению рынка и роста использования data-услуг, говорится в релизе. Выручка в этом сегменте выросла на 2,8% до 312,6 млрд рублей по итогам года.

На конец 2018 года у МТС в России было 78 млн абонентов.

Фиксированный бизнес МТС показал снижение выручки на 0,6% по сравнению с предыдущим годом (до 60,4 млрд рублей), что отражает тенденции на рынке фиксированной телефонии.

Начиная с III квартала 2018 года компания «МТС» начала учитывать результаты МТС Банка в показателях группы после консолидации 55,24% его акций в июле 2018 года, что привело к увеличению выручки в России на 11,9 млрд рублей.

Выручка от продаж товаров продемонстрировала рост на 31,7% главным образом за счет увеличения продаж телефонов, аксессуаров и программного обеспечения. В числе прочего в релизе МТС отмечается, что в 2018 году средняя цена смартфонов в России выросла на 32% в годовом исчислении до 15,6 тыс. рублей, что обусловлено высоким потребительским спросом на дорогие устройства.



В 2019 году группа «МТС» прогнозирует рост выручки примерно на 3%. Группа стремится удержать OIBDA на прежнем уровне, однако ожидает возможного незначительного снижения скорректированного показателя за счет эффекта высокой базы в 2018 году, изменения в нормативно-правовой базе, роста уровня конкуренции, увеличения затрат на персонал, макроэкономических изменений и волатильности валют на рынках присутствия, а также других факторов.