Российский мобильный оператор «МТС» заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США и американским Минюстом относительно расследования по бывшей дочерней компании оператора в Узбекистане и выплатит в рамках него штраф в размере 850 млн долларов, сообщили в пресс-службе компании.

В компании отметили, что соглашение ставит точку в расследовании вокруг бывшей дочерней компании МТС в Узбекистане в период с 2004 по середину 2012 года.

Штраф МТС выплатят из средств, зарезервированных на эти цели по итогам III квартала 2018 года.

Весной 2015 года Минюст США совместно с голландской прокуратурой начал расследование в отношении сделок Vimpelcom, МТС и скандинавской TeliaSonera с компанией Takilant, которую связывают с дочерью экс-президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. В августе того же года власти США обратились к пяти европейским странам с просьбой заблокировать активы на 1 млрд долларов в рамках расследования «узбекского дела».

По версии следствия, операторы связи с помощью коррупционной схемы передали сотни миллионов долларов структурам, связанным с Каримовой, в обмен на право входа на рынок Узбекистана, на получение частот и на другие сделки в стране. В 2016 году Vimpelcom в рамках этого дела уплатил штраф в 795 млн долларов.