Миноритарный владелец банка «Восточный» — компания «Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русский, владеет 32% акций банка) Артема Аветисяна подала в суд на компанию Evison Holdings, выступающую мажоритарием банка (52%, конечный бенефициар — инвестфонд Baring Vostok). Иск подан в Арбитражный суд Амурской области и 19 марта был зарегистрирован в картотеке арбитражных дел, сообщает РБК .

Иск связан с требованием «Финвижн Холдингс» к Evison исполнить кол-опцион на 9,99% акций «Восточного», сообщили РБК два источника, знакомых с содержанием иска, и подтвердили в Baring Vostok.

Основатель Baring Vostok Майкл Калви сейчас находится в СИЗО, против него и еще пятерых топ-менеджеров фонда и связанных с ними лиц заведено дело о мошенничестве на 2,5 млрд рублей в банке «Восточный». Заявитель по делу — партнер Аветисяна и миноритарий банка «Восточный» Шерзод Юсупов (4,8%). Калви вину не признает и связывает дело против себя с акционерным конфликтом.

Опцион первоначально был предоставлен на срок до 28 февраля 2017 года, а впоследствии был продлен до 31 марта 2018 года, сообщили РБК два источника, осведомленных об условиях соглашения. В результате его исполнения доля Аветисяна и партнеров должна была увеличиться до 50% плюс одной акции. Опцион упоминался сторонами в ходе судебных разбирательств на Кипре: Evison сообщала, что требует в Лондоне признать его неисполненным, а кипрская Finvision (ее правопреемницей является «Финвижн», перерегистрированная на острове Русский), наоборот, собиралась через суд добиваться его исполнения.

«Evison пыталась уклониться от этого [исполнения опциона]: в последние три дня действия опциона она не принимала уведомления, отправленные с курьером, и ни один факс в офисе Evison не работал, они заработали только после истечения действия опциона», — рассказал РБК источник, знакомый с позицией «Финвижн» в суде Амурской области. Еще один источник подтвердил наличие таких претензий.

Представитель «Финвижн» не стал комментировать информацию. «Подача иска в суд Амурской области является продолжением корпоративного спора в «Восточном» и подтверждением того, что в его основе лежит именно акционерный конфликт», — сообщили РБК в Baring.

Корпоративный спор между собственниками завязался вокруг права на выкуп бумаг банка, говорил Юсупов. В 2016 году «Восточный» был объединен с Юниаструм Банком Аветисяна, тогда же была достигнута договоренность о кол-опционе с инвестором «Восточного» Baring Vostok. Но инвестфонд отказался исполнять свои обязательства в марте 2018 года, заявлял Юсупов.

Baring оспорил опцион в Лондонском международном арбитраже и отказался его исполнять из-за подозрительных сделок, которые проводили акционеры «Юниаструма», говорил Калви. Эти сделки также оспариваются в Лондоне. Дело в том, что в 2018 году по итогам проверки ЦБ предписал банку досоздать дополнительные резервы на 16,6 млрд рублей, большая часть требований связана с активами, которые перешли в банк «Восточный» после слияния с «Юниаструмом».



Акционеры «Восточного» договорились решать все свои споры именно через Лондонский арбитраж, говорил Калви. Как ранее писало информагентство РБК, в мае 2018 года Evison добилась от кипрского суда обеспечительного ордера, согласно которому ни одна из сторон не вправе начинать какие-либо разбирательства до финального решения в Лондоне.