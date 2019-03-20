Минфину не удалось побить свой прошлый рекорд: на трех аукционах ОФЗ, которые ведомство провело в среду, 20 марта, было выкуплено облигаций на 73,5 млрд рублей. На прошлой неделе было продано ОФЗ на 91,4 млрд рублей. Несмотря на укрепление рубля и ожидания рынка, что ЦБ не станет повышать ставку на заседании в пятницу, объем заявок со стороны инвесторов оказался ниже, чем неделей ранее. Наиболее высоким спросом пользовались облигации с погашением в октябре 2026 года. Их Минфину удалось реализовать с доходностью немного выше рынка — средневзвешенная доходность составила 8,29%.



Более длинные 15-летние бумаги пользовались заметно меньшим спросом. При объеме заявок в 17,3 млрд рублей удалось разместить ОФЗ лишь на 10,5 млрд рублей. При этом не помог достаточно высокий дисконт — 91% от номинала. Неделей ранее с похожим дисконтом Минфин продавал более короткие 10-летние бонды, при этом их доходность совпала с текущим выпуском.

И еще ниже оказался объем размещения инфляционных облигаций (линкеров), объем размещения которых составил рекордно низкую величину — всего 1,58 млрд рублей при спросе 12,9 млрд рублей. Минфин предложил инвесторам ставку даже выше, чем на предыдущем размещении инфляционных бондов. В конце февраля линкеры с погашением в 2028 году были проданы под 3,22% объемом 4,56 млрд рублей, двукратно превышающем спросе.

По информации Минфина, с начала года общий объем размещенных ОФЗ составил 456,5 млрд рублей по номинальной стоимости, что на 1,4% выше планового объема размещения ОФЗ в I квартале 2019 года.

«Перевыполнение квартального плана стало возможно благодаря сохраняющейся благоприятной рыночной конъюнктуре и не оказало негативного воздействия на рынок», — говорится в сообщении ведомства.