В Банке России не исключают того факта, что отложенный эффект влияния на инфляцию от повышения НДС может проявиться в ближайшие месяцы. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу.

«Мы не исключаем, что отложенные эффекты повышения НДС могут проявляться в ближайшие месяцы», — рассказала она в ходе выступления.

«Принятых в прошлом году решений о повышении ключевой ставки, скорее всего, будет достаточно, чтобы обеспечить возвращение годовой инфляции к цели вблизи 4% в первой половине 2020 года», — подчеркнула Набиуллина.

Она также добавила, что, как и сообщалось ранее, пик годовой инфляции ожидается на уровне 5,5% и будет пройден в марте — апреле этого года.

«Месячные темпы роста цен уже снижаются. Пик годовой инфляции будет пройден в марте — апреле, скажется эффект базы. Пик инфляции составит, по нашим уточненным оценкам, около 5,5%», — сказала Набиуллина.