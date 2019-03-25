Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи поднялся на 0,2% и составил 2 497,59 пункта. Индекс РТС подрос на 1,23% — до отметки 1 228,34.

Бумаги Сбербанка выросли в цене на 3,04%, «АЛРОСы» — на 0,51%, Московской биржи — на 1,71%. Акции «Газпрома» снизились в цене на 0,18%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,78%.

Российские инвесторы в понедельник остались в замешательстве, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. «Изначально рынок решил идти против внешнего фона и сложившейся конъюнктуры — с утра Азия была в «красном», нефть снижалась, но отечественные трейдеры решили разыграть собственную историю и активизировали покупки. К вечеру, впрочем, энтузиазм утих, а рынок свернул в «боковик», — комментирует эксперт.

Индекс Мосбиржи консолидируется в итоге в узком коридоре 2 475—2 490 пунктов, продолжает Бодрова, сессия вторника начнется в этих же пределах.

«Индекс РТС смотрится лучше за счет возвращения качки в валютах, краткосрочный торговый диапазон здесь составляет 1 210—1 220 пунктов», — замечает аналитик.