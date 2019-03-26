Россия могла бы демонстрировать темпы роста наравне с самыми динамичными странами мира при эффективной работе в стране системы контроля и надзора, сегодня она является одним из главных сдерживающих факторов роста, рассказал РИА Новости заместитель руководителя аппарата правительства РФ Юрий Любимов.

«Контролируемое лицо вынуждено инвестировать средства в выполнение бессмысленных требований, очень многие из которых базируются на устаревших технологиях. Предприниматель готов вкладываться в новую технологию, но не может этого сделать, потому что его проверяют по технологиям 70—80-х годов, а иногда и более старым. Это ложится очень большим бременем на деловое сообщество и очень сильно замедляет рост», — уверен Любимов.

«Есть исследование, которое показывает, что из-за неправильной системы контроля и надзора мы теряем каждый год до 8% роста. То есть мы могли бы расти как самые динамичные страны мира, если бы у нас была нормальная система контроля и надзора», — считает собеседник агентства.

По его словам, система, которая существует на данный момент, является одним из главных сдерживающих факторов роста.

«Наша задача — сделать ее, во-первых, честной, то есть это должен быть механизм, который будет одинаково понятен и принят как деловым, так и контролирующим сообществом. Во-вторых, мы должны сделать эту систему эффективной — это главная задача», — подчеркнул он.

«Может быть, контрольные функции органов даже возрастут, где-то усилятся их возможности, где-то уменьшатся возможности сопротивления инспекторам, но надо сделать так, чтобы она работала на реальное кратное снижение рисков, которых у нас сегодня очень-очень много», — заключил Любимов.