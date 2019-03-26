Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи поднялся на 0,6% и составил 2 512,63 пункта. Индекс РТС подрос на 0,13% — до отметки 1 229,96.

Бумаги Сбербанка поднялись в цене на 1,87%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,2% , Московской биржи — на 0,63%. Стоимость акций «Газпрома» снизилась на 0,77%, «АЛРОСы» — на 1,3%.

Во вторник российский рынок акций восстанавливается и завершает торговую сессию в «зеленой зоне», констатирует аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова. По ее прогнозу, ожидаемый диапазон торгов в среду по рублевому индексу Мосбиржи: 2 500—2 530 пунктов, по бенчмарку РТС: 1 220—1 240 п. п.

По итогам дня большинство «голубых фишек» продемонстрировало рост. «Акции Сбербанка прибавили 1,85% на фоне сообщения о том, что банк обсуждает с ЦБ интеграцию с Системой быстрых платежей (СБП). Интеграция позволит ускорить процесс распространения СБП в банковской отрасли и позволит избежать конфликта с регулятором», — комментирует эксперт.

Внешний фон позитивный.