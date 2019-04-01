Минфин прогнозирует рост курса доллара до 74,1 рубля к периоду 2031—2036 годов. Соответствующие данные опубликованы в «Бюджетном прогнозе Российской Федерации на период до 2036 года» Минфина РФ.

На 2025—2030 годы прогнозируется курс доллара по 70,7 рубля в базовом сценарии и 71,5 рубля — в консервативном. В 2019—2024 годах ожидается 65,1 рубля в базовом сценарии, 67,9 рубля — в консервативном.

Цена на Urals ожидается к 2036 году на уровне 55,5 доллара за баррель и в базовом, и в консервативном сценариях. В 2025—2030 годах ожидается стоимость барреля по 52,2 доллара в базовом сценарии, 49,3 доллара — в консервативном. В период 2019—2024 годов ожидается стоимость барреля в 57,7 доллара за баррель, а в консервативном сценарии — 46,2 доллара.

«Сохранение действующей конструкции макроэкономической политики (свободное курсообразование и инфляционное таргетирование, «бюджетные правила» и соответствующие операции на валютном рынке) будет благоприятствовать дальнейшему снижению зависимости внутренних экономических условий от колебаний цен на нефть и снижению равновесного уровня реальных процентных ставок в экономике. В результате прогнозируется относительно стабильный реальный эффективный валютный курс рубля, в связи с чем номинальное ослабление этого курса во многом будет обусловлено инфляционным дифференциалом», — отмечается в документе.