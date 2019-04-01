Рубль завершил основную валютную сессию понедельника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:10 мск опустился на 15 копеек к предыдущему закрытию и составил 65,49 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 25,1 тыс. сделок на сумму порядка 3 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,25—65,85 рубля за доллар.

Курс евро на 19:11 составил 73,37, опустившись на 29 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 8,5 тыс. сделок примерно на 601,9 млн евро по курсам от 73,23 до 74,03 рубля за евро.

«В результате доллар США к вечеру консолидируется около 65,56 рубля, краткосрочный торговый диапазон здесь сосредоточен в рамках 65,4—66 рублей. Если Штаты будут упоминать санкционные ограничения и их вероятное ужесточение и далее, доллар окрепнет. Евро завершает день вблизи 73,69 рубля, в ближайшее время европейская валюта останется в коридоре 73,4—73,95 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.