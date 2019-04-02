Рубль демонстрирует ослабление к основным иностранным денежным единицам в начале торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:05 мск курс доллара расчетами «завтра» составил около 65,41 рубля, что на 23 копейки выше уровня закрытия предыдущей сессии. Евро на тот же момент времени стоил 73,26 рубля (плюс почти 19 копеек).

Аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов напоминает, что рубль накануне укрепился, «прибавив к доллару 0,7% и вновь подкравшись сверху вниз к отметке 65». При нейтральном для рубля внешнем фоне утром эксперт ожидал дальнейшего укрепления рубля, при этом советовал «при открытии шортов по паре доллар/рубль выставлять очень короткие стопы: негативная информация по санкциям способна вновь краткосрочно выдернуть российскую валюту в район 65,7».

Прогнозировала укрепление рубля в начале торгов и заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова. Причины позитивной динамики рубля в понедельник она объясняет так: «Рост ВВП и цен на нефть разогрели рубль».

«Росстат в понедельник опубликовал вторую, окончательную оценку темпов роста ВВП России в 2018 году. Ранее опубликованная оценка темпов роста ВВП в 2,3% за 2018 год была подтверждена, в текущих ценах ВВП России за 2018 год составил 103,6 трлн рублей, что является историческим рекордом. Также были впервые опубликованы темпы роста российского ВВП за IV квартал 2018 года, которые составили 2,7% в годовом исчислении. Эти данные создали позитивный фон российскому валютному рынку», — указывает Мильчакова.



«Прошедший спокойно и без неприятных для России неожиданностей первый тур выборов президента Украины также позитивно повлиял на рублевые пары, — добавляет эксперт. — Напомним, что во второй тур выборов, назначенный на 21 апреля, прошли комический актер Владимир Зеленский (когда-то сыгравший роль президента Украины в телевизионном сериале) с более чем 30% голосов избирателей и действующий глава государства Петр Порошенко, получивший менее 16% голосов».