«АльфаСтрахование» проанализировала частоту угонов автомобилей клиентов, застрахованных в компании по каско, в 2017 и 2018 годах и составила рэнкинг наиболее угоняемых автомобилей в Москве и Подмосковье. Первые три строчки занимают марки Lexus, Toyota и Kia. Автомобили Lexus LX возглавляют рэнкинг второй год подряд, также они занимают второе место в общероссийской выборке.

Анализировалось отношение числа угнанных машин к общему количеству застрахованных авто данной марки, рэнкинг отражает риск автовладельца.

Первое место по угоняемости в 2018 году вновь занимает Lexus LX (частота угонов – 1,76%). На втором месте – автомобили Toyota Camry (1,05%), на третьем – Kia Optima (0,96%). Также угонщики часто выбирают Mazda CX-5 (0,4%) и Hyundai Santa Fe (0,35%). В десятку самых угоняемых авто по версии страховщика также вошли Toyota Land Cruiser (0,33%), Lexus RX (0,32%), Toyota Land Cruiser Prado (0,31%), Hyundai Solaris (0,27%) и Lexus NX (0,26%).

В 2017 году Toyota Camry была на втором месте рэнкинга (1,24%), Mazda CX-5 занимала третье место (1%). На четвертой строке была Toyota RAV4 (0,78%), на пятой – BMW 7-series (0,72%).

«Lexus LX и Toyota Camry входят в тройку лидеров по угонам в Москве и Подмосковье третий год подряд. Это объясняется тем, что у угонщиков популярны два типа автомобилей: машины массового сегмента японской либо корейской сборки, запчасти на которые довольно дороги на рынке, а сами машины при этом востребованы. Это Toyota Camry, Hyundai Solaris, Kia Optima. Второй тип – люксовые внедорожники, которые угоняются для последующей легализации и перепродажи, – говорит Илья Григорьев, руководитель управления андеррайтинга компании «АльфаСтрахование». – Риск угона входит в любую программу каско. Заявить об угоне можно с помощью мобильного приложения «АльфаСтрахование Мобайл».