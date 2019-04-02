«Страховой Дом ВСК» с 1 апреля начал представлять Российский союз автостраховщиков (РСА) при оформлении компенсационных выплат еще в 77 городах РФ. С 1 марта эта страховая компания стала оказывать эти услуги для жителей Москвы и Московской области. С 22 марта аналогичные услуги в Ульяновске начала оказывать страховая компания «МАКС».



Согласно условиям договора, САО «ВСК» принимает и рассматривает заявления на получение компенсационной выплаты по ОСАГО в соответствии с нормами закона об ОСАГО, а также защищает интересы РСА в судах по спорам, связанным с такими выплатами.

Теперь помимо Москвы и Московской области в ВСК за компенсационной выплатой можно обратиться в следующих городах: Барнаул, Благовещенск, Архангельск, Астрахань, Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Санкт-Петербург, Чита, Иваново, Иркутск, Калининград, Калуга, Петропавловск-Камчатский, Кемерово, Новокузнецк, Киров, Кострома, Краснодар, Сочи, Новороссийск, Красноярск, Курган, Курск, Кириши, Липецк, Магадан, Москва, Мурманск, Нижний Новгород, Саров, Великий Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Орел, Пенза, Пермь, Находка, Владивосток, Псков, Майкоп, Горно-Алтайск, Уфа, Улан-Удэ, Элиста, Петрозаводск, Сыктывкар, Йошкар-Ола, Саранск, Якутск, Казань, Абакан, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саратов, Южно-Сахалинск, Екатеринбург, Смоленск, Ставрополь, Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Ижевск, Ульяновск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Сургут, Магнитогорск, Челябинск, Чебоксары, Ярославль.

По закону об ОСАГО РСА производит выплаты из гарантийного фонда в случаях, когда страховая выплата не может быть осуществлена страховщиком. Союз возмещает вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших, в случае банкротства или отзыва лицензии у страховой компании, а также когда виновник ДТП неизвестен или у него отсутствует полис ОСАГО. Вред, причиненный имуществу, подлежит возмещению только в случае банкротства или ухода страховой компании с рынка в связи с отзывом у нее лицензии на страхование.

Обратиться за компенсационной выплатой по ОСАГО можно лично или направив по почте заявление и необходимые документы в адрес РСА или в страховую компанию, оказывающую услугу по оформлению компенсационных выплат.