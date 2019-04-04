Росбанк начал использование кастомизированных аналитических отчетов «Аналитика по портфелю» БКИ «Эквифакс» при подстройке кредитного процесса.

Как говорится в сообщении «Эквифакс», в пакет были включены индикаторы «Качество входящего потока клиентов», «Уровень одобрения и конверсии кредитных заявок», «Винтажные показатели» и отчет «Амортизация портфелей».

При этом все отчеты позволяют проводить анализ кредитного портфеля более чем по сорока показателям и сегментируют портфель по такому же числу признаков. Они позволяют детально рассмотреть качество и динамику изменений в портфелях групп банков-конкурентов и заемщиках, привлекаемых различными условиями кредитования, по различным кредитным продуктам, регионам и округам РФ.

По словам генерального директора БКИ «Эквифакс» Олега Лагуткина, аналитические отчеты бюро, кастомизированные под конкретного клиента, создаются с учетом всех его потребностей и отличаются гибкостью и высокой скоростью реализации.