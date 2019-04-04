Рубль завершил основную валютную сессию четверга ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 26 копеек к предыдущему закрытию и составил 65,5 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 20,4 тыс. сделок на сумму порядка 2,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,17—65,61 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени был равен 73,45 рубля, поднявшись на 15 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6,1 тыс. сделок примерно на 494,2 млн евро по курсам от 73,23 до 73,56 рубля за евро.

«Рубль к вечеру чуть ускорил отступление в парах с иностранными валютами, но, отойдя на шаг назад, видим, что это просто «болтанка» в диапазоне. Доллар США находится в пределах 65,1—65,85 рубля и краткосрочно вряд ли выйдет за пределы этого коридора. Евро стабилизируется в рамках 73—73,75 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.