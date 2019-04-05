В 2018 году рост российской экономики достиг шестилетнего максимума в 2,3%, превзойдя прогнозируемый уровень в 1,6%

Прогноз Всемирного банка по росту ВВП в России в 2019 году снизился с 1,5% до 1,4%, сообщается в отчете на сайте организации, передает РБК. Причиной снижения стали низкие мировые цены на нефть, при этом среднесрочный прогноз остается сдержанным.

«Уровень бедности снизился в 2018 году, но цель правительства — сократить его вдвое за шесть лет — потребует мобилизации дополнительных ресурсов и повышения адресности социальных расходов», — говорится в документе.

В 2020—2021 годах, прогнозирует Всемирный банк, ВВП России будет расти на 1,8%. В 2018 году рост российской экономики достиг шестилетнего максимума в 2,3%, превзойдя прогнозируемый уровень в 1,6%. Причиной стали рост цен на нефть, развитие экспорта, строительство ряда энергетических объектов и проведение чемпионата мира по футболу.

«На протяжении большей части 2018 года инфляция потребительских цен ускорилась в результате обесценивания рубля, что побудило Центробанк дважды повысить процентную ставку к концу года. Ужесточение денежно-кредитной политики и повышение налога на добавленную стоимость в начале года способствуют замедлению темпов в 2019 году», — говорится в отчете.

Уровень инфляции в России в 2019 году, согласно прогнозам банка, составит 5,2%, в 2020—2021 годах он понизится до 4%. «Ослабление соглашения ОПЕК+ в июне 2018 года обеспечило рост добычи полезных ископаемых и связанных с ними секторов (транспортировки и хранения) во второй половине года. Строительный сектор вырос на 4,7% (по сравнению с сокращением на 1,2% в 2017 году), это обусловлено завершением проектов в энергетическом секторе», — указывается в отчете.

Росстат подтвердил рост ВВП на 2,3% по итогам 2018 года Служба также повысила оценку роста ВВП за III квартал 2018-го.

Росстат 1 апреля подтвердил свой предварительный прогноз по итогам 2018 года и сообщил, что рост ВВП за прошлый год ускорился до 2,3%. Темпы роста экономики в 2018 году стали максимальными с 2012-го, когда рост составлял 3,7%.

Банк России ранее сообщил, что сохраняет прогноз темпов роста ВВП в 1,2—1,7% в 2019 году. Кроме того, во втором полугодии в ЦБ ожидают ускорения темпов роста российской экономики.

Министр экономического развития Максим Орешкин считает, что показатели роста ВВП в России позволят российской экономике сократить отрыв от Германии в рейтинге МВФ, составленном по такому показателю, как ВВП по паритету покупательной способности. Он также поделился прогнозом, согласно которому рост ВВП России ускорится до 2% в годовом выражении во втором полугодии после начала реализации национальных проектов.

В Счетной палате также рассказывали, что знают, как увеличить ВВП России на 2—3%. Налаживание системы госзакупок, считают в ведомстве, может дать резерв для экономического роста страны. «Появляются новые тенденции в части объединения и сближения двух законов по госзакупкам — 223-ФЗ и 44-ФЗ — на общих цифровых платформах. Это позволит решить целый ряд задач. Мы оцениваем, что если в ближайшее время в течение года принять целый ряд системных решений в области этих двух законов, можно увеличить ВВП страны на 2—3% без каких-либо дополнительных вложений со стороны государства», — сообщал аудитор Счетной палаты РФ Максим Рохмистров.

Тем не менее в Госдуме такой рост ВВП считают разовым явлением.

«Такие скачки в данных Росстата вызывают определенное удивление, — сказал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. — Посмотрим, что будет дальше. Вероятно, что произошел какой-то всплеск инвестиций и экономического роста в конце года, но я не вижу пока устойчивого экономического роста».