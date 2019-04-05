Только 29% жителей России верят, что компании защищают конфиденциальность персональных данных, которые хранят и обрабатывают. Столько же респондентов уверены в защите данных, которые они передают госорганам, говорится в исследовании международной коммуникационной группы Dentsu Aegis Network.

Как сообщает РБК , россияне быстрее других меняют свои потребительские предпочтения и легче переходят к использованию цифровых технологий. При этом 85% респондентов заявили, что они стали чаще пользоваться банковскими приложениями, а 90% — стали больше покупать онлайн.

Также 47% респондентов считают, что цифровизация приносит пользу всему обществу, а не только избранным, и только 22% россиян думают, что технологии оказывают негативное влияние на их здоровье, а 18% уверены в негативном влиянии на качество жизни.

Согласно исследованию, 44% населения России считает, что их навыки использования цифровых технологий находятся на высоком уровне.

По результатам исследования был составлен рейтинг Digital Society Index 2019, в котором Россия заняла 23-е место среди цифровых экономик мира. При этом возглавили рейтинг лучших цифровых экономик мира Сингапур, США и Китай. Годом ранее Россия занимала десятое место среди цифровых экономик мира. Как пояснили авторы исследования, перемещение страны в рейтинге связано с расширением выборки опроса, которая увеличилась с десяти стран в 2018 году до 24 стран в 2019-м.