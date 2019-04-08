Банк России установил официальные курсы валют на 9 апреля.

Курс доллара понизился на 5,74 копейки, составив 65,3498 рубля (65,4072 рубля на 8 апреля). Курс евро опустился на 7,75 копейки до 73,3617 рубля (с 73,4392 рубля на 8 апреля).

На Московской бирже рубль, как и утром, немного дешевеет к доллару и евро. На 12:58 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 65,38 рубля, что на 4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил около 73,48 рубля (плюс почти 18 копеек).

Диапазоны котировок с начала торгов — 65,2—65,45 рубля за доллар и 73,2—73,52 рубля за евро.

