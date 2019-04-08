Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,75% и составил 2 560,07 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,17%, до отметки 1 240,16.

Бумаги Сбербанка подорожали на 1,97%, «Газпрома» — на 0,959%. Акции «ЛУКОЙЛа» подешевели на 0,26%, «АЛРОСы» — на 0,31%. Стоимость бумаг Московской биржи не изменилась.

Российский фондовый рынок в понедельник успел обновить максимумы, констатирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Для индекса Мосбиржи этот торговый день станет одним из запоминающихся: взят пик на уровне 2 555 пунктов. Интересно, что на довольно сдержанном внешнем фоне — спекулятивное ралли и отскок после предыдущего снижения в нефти в расчет не берем — отечественные инвесторы довольно уверены в покупках», — комментирует эксперт.

Краткосрочный торговой коридор для индекса Мосбиржи видится аналитику в пределах 2 535—2 565 пунктов, для индекса РТС — в рамках 1 225—1 240 пунктов.