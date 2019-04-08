Глава правительства Дмитрий Медведев освободил главу Роструда Всеволода Вуколова от должности главы Роструда и назначил его замминистра труда и социальной защиты. Роструд возглавил его заместитель Михаил Иванков. Соответствующие указы премьера опубликованы на сайте Кабмина.

«Назначить Вуколова Всеволода Львовича заместителем министра труда и социальной защиты Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности. Назначить Иванкова Михаила Юрьевича руководителем федеральной службы по труду и занятости, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указах.

Вуколов руководил Рострудом с 2013 года, отмечает РБК . О том, что он уйдет из федеральной службы, стало известно в начале марта. Тогда же источники РБК сообщали о его переходе на должность замглавы Минтруда. В ведомстве он будет курировать вопросы госполитики в сфере трудовых отношений, зарплат работников, уровня жизни и доходов россиян. Раньше этими темами занималась Любовь Ельцова, которая в конце февраля ушла из Минтруда в команду вице-премьера Ольги Голодец.

В обязанности Роструда входит, в частности, борьба с задолженностями по зарплате.