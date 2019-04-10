Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в среду потерял 21 копейку по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:01 мск 64,71 рубля, курс евро также понизился на 21 копейку, до 72,92 рубля, следует из данных на сайте биржи.

«Минэкономразвития обнародовало прогноз по среднегодовому курсу рубля к доллару на 2019 год, который, по оценкам ведомства, составит 65,1 рубля за доллар. В министерстве считают, что на ослабление рубля могут повлиять возможное снижение цены на нефть, а также интервенции Минфина и ЦБ РФ на валютном рынке и смягчение денежно-кредитной политики в России. Прогноз в большей степени способствовал ослаблению рубля, чем укреплению», — комментирует заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

По мнению аналитика компании «Алор Брокер» Алексея Антонова, сегодня с утра нет никаких предпосылок для продолжения обесценивания российской валюты, но динамика курса будет во многом определена действиями нерезидентов.

«Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 64,3—65,6 рубля, для европейской валюты — 72,4—73,9 рубля», — прогнозирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.