ЦБ РФ рекомендует банкам повышать уровень раскрытия информации для физических лиц при переводе ими денежных средств без открытия счета, в том числе в другие страны. Как подчеркивают в пресс-службе регулятора, «рекомендации подготовлены с учетом российской и международной практики и направлены на то, чтобы сделать условия таких переводов более понятными и прозрачными для граждан».

Банкам и их платежным агентам рекомендовано заранее, до осуществления гражданами перевода, предоставлять актуальную информацию о странах и населенных пунктах, в которые можно направить такие переводы, сообщать, через какие платежные системы и сервисы возможно это сделать, какие документы и сведения необходимы для проведения операции, называть размер комиссий и указывать условия проведения конверсионных операций, включая курс конвертации, а также предупреждать об ограничениях, связанных с получением перевода на территории иностранного государства (при наличии сведений о таких ограничениях), и о законодательных ограничениях РФ в части перевода денежных средств, рассказывать о порядке отзыва перевода плательщиком (если это допускается условиями) и возврата денег в случае неоказания услуги и предоставлять другую значимую информацию по переводам.



«Всю необходимую информацию, включая контактные данные службы поддержки клиентов, рекомендуется размещать на русском, английском и других языках в доступной и понятной форме, в том числе на информационных стендах банков, их сайтах и в социальных сетях», — указывают в пресс-службе ЦБ.