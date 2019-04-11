ЦБ установил официальные курсы валют на 12 апреля.
Курс доллара понизился на 33,82 копейки, составив 64,3991 рубля (64,7373 рубля на 11 апреля). Курс евро понизился на 29,09 копейки, до 72,6551 рубля (72,946 на 11 апреля).
На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 13:32 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,41 рубля (плюс 12 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 72,62 рубля (плюс 14 копеек).
Диапазоны котировок с начала сессии составляют 64,32—64,47 рубля за доллар и 72,55—72,71 рубля за евро.