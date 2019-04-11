Рост объема вложений нерезидентов в российские облигации федерального займа в марте стал максимальным за последние 18 месяцев, при этом рост вложений за I квартал превысил отток средств нерезидентов с рынка ОФЗ за период с августа по декабрь 2018 года. Об этом говорится в очередном «Обзоре рисков финансовых рынков» , подготовленном Центробанком.

Регулятор указывает, что Минфин с учетом спроса продолжил наращивать объем первичного размещения на еженедельных аукционах по ОФЗ и в общей сложности в марте привлек 269 млрд рублей, достигнув максимальных месячных значений с начала 2018 года. В целом Минфин превысил плановый объем размещения ОФЗ в I квартале 2019 года на 14,2% (было размещено ОФЗ на 513,7 млрд рублей при плане в 450 млрд). «Доля нерезидентов и дочерних иностранных банков в объеме мартовских размещений оставалась высокой и в целом составила 40,7%», — отмечается в обзоре.

На вторичном биржевом рынке ОФЗ объем торгов был небольшим, и в основном эти бумаги приобретались нерезидентами и системно значимыми кредитными организациями.

Доля нерезидентов в общем объеме рынка ОФЗ выросла с 25,5% на 28 февраля 2019 года до 26,2% на 29 марта, а в номинальном выражении объем вложений увеличился на 120,4 млрд рублей (ЦБ приводит округленные значения на начало и конец отчетного периода: 1,884 трлн и 2,004 трлн). «Данное увеличение является наибольшим за последние 18 месяцев, а рост вложений за I квартал (272,2 млрд рублей) полностью покрыл отток средств нерезидентов с рынка ОФЗ за период с августа по декабрь 2018 года (224,5 млрд рублей)», — отмечается в обзоре.

Также уточняется, что в марте нерезиденты в основном увеличивали вложения в ОФЗ с длинным сроком до погашения, что отчасти отражает изменение структуры первичного размещения ОФЗ Минфином в пользу выпусков с большим сроком до погашения и ростом спроса на них со стороны инвесторов.

В числе прочего в обзоре указано, что рост вложений нерезидентов на рынке суверенных еврооблигаций РФ, начавшийся в августе 2018 года, в отчетном периоде продолжился. Минфин 21 марта разместил новый выпуск еврооблигаций объемом 3 млрд долларов и осуществил доразмещение еврооблигаций на сумму 750 млн евро, при этом нерезиденты купили 76% и 80% объема этих бумаг соответственно. Общий прирост вложений нерезидентов в еврооблигации за март составил 2,673 млрд долларов, доля на конец марта — 55,5%.

После крупных покупок акций в январе и незначительных продаж в феврале в марте наблюдалась продажа акций нерезидентами в значительном объеме (совокупно на сумму 25,7 млрд рублей). «Усиление выхода нерезидентов из российских акций согласуется с общей тенденцией снижения вложений в фонды, инвестирующие в акции стран ЕМЕ», — отмечают в ЦБ.



На вторичном рынке корпоративных облигаций чистые продажи на бирже со стороны нерезидентов и дочерних иностранных банков за март составили 5 млрд рублей.