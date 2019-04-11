Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 1,05% и составил 2 551,45 пункта. Индекс РТС уменьшился на 1,37%, до отметки 1 245,17.

Бумаги Сбербанка подешевели на 1,85%, «Газпрома» — на 2,72%, «АЛРОСы» — на 0,21%, Московской биржи — на 1,62%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,73%.

Российский рынок ведет себя на удивление закономерно, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Ралли длиной в десять дней все-таки прервалось, споткнувшись о максимум вчерашней сессии на уровне 2 591 пункта, говорит она.

«В четверг ведущие биржевые индексы корректируются, но после столь мощного подъема этот откат пока выглядит легкой оздоровительной процедурой. Индекс Мосбиржи находится рядом с уровнем 2 556 пунктов, ближайшая промежуточная поддержка располагается на отметке 2 550 пунктов, под ней — 2 525 пунктов. Индекс РТС торгуется около 1 249 пунктов и может в ближайшее время консолидировать в пределах 1 240—1 255 пунктов», — комментирует эксперт.