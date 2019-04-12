Министерство экономического развития РФ пересмотрело и ухудшило прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения по итогам 2020 года — с 1,7% до 1,5% в годовом выражении, сообщает РБК . Также понижена оценка доли инвестиций в основной капитал в ВВП.

Минэкономразвития рассчитывает, что в 2019 году реальные доходы граждан вырастут на 1% и продолжат расти на протяжении всего прогнозного периода. В 2020 году рост составит 1,5% (в октябрьском варианте прогноза — 1,7%), в 2021 году и далее — порядка 2,2—2,4%.

Ведомство скорректировало и оценку роста реальных зарплат на 2019 год, понизив ее с 1,4% до 1,1%. Прогноз на 2020 год, наоборот, повышен: с 1,9% до 2%. С 2021 года рост реальных зарплат ожидается на уровне 2,7%.

Также по итогам 2019 года рост инвестиций в основной капитал ожидается на уровне 3,1% после роста на 4,3% по итогам 2018 года, говорится в документе. При этом Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту инвестиций на протяжении всего прогнозного периода: в 2020 году — с 7,6% до 7%; в 2021-м — с 6,9% до 6,3%; в последующие годы вместо роста на 6,1—6,6% МЭР ждет ускорения до 5,3—5,8%.

Понижена оценка доли инвестиций в основной капитал в ВВП. В октябрьской редакции макропрогноза доля инвестиций в 2019 году составляла 21,4% и к 2024 году достигала 26,4% в базовом сценарии и 25,3% в консервативном сценарии. В обновленном макропрогнозе ожидания хуже: по базовому сценарию майский указ в этой части будет выполнен (доля инвестиций в ВВП достигнет 25,2%), но в консервативном — нет (24,1%).