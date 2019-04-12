Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета РФ и продлил на три месяца срок домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Продлить обвиняемому Калви срок домашнего ареста на три месяца — до 14 июля 2019 года», — огласила постановление судья Наталья Дударь.

Басманный суд в минувший четверг освободил из СИЗО и поместил под домашний арест Калви и еще одного фигуранта дела — бывшего директора банка «Восточный» Алексея Кордичева, который признал вину и дал показания на остальных обвиняемых.