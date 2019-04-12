Доход главы Минэкономразвития Максима Орешкина по итогам 2018 года составил почти 21,6 млн рублей, свидетельствует опубликованная в пятницу на официальном сайте Кабмина декларация о доходах и имуществе.

В 2016 году министр экономического развития задекларировал доход в размере 20,9 млн рублей.



Министру принадлежат 3/8 доли квартиры площадью 58,7 кв. м, 1/2 доли в земельном участке площадью 1 492 кв. м, а также 1/2 доли в жилом доме площадью 26,7 кв. м.

Супруга Орешкина в прошлом году заработала 600 тыс. рублей, она владеет квартирой площадью 92,6 кв. м и автомобилем Land Rover Range Rover Evoque.