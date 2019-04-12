Абсолют Банк снизил на 0,25 процентного пункта ставки по программам ипотечного кредитования.

Теперь получить кредит на покупку первичного или вторичного жилья в банке возможно под 11,5% годовых, на покупку машино-места — под 12,5% годовых, а коммерческой недвижимости — под 13,5% годовых. Займы на рефинансирование ипотечных кредитов, оформленных в сторонних банках, предоставляются под 12,5% годовых.

Минимальный первоначальный взнос клиента составляет 20% собственных средств от стоимости жилья и 30% стоимости машино-места, а максимальное соотношение К/З при рефинансировании — 80%. Максимальная сумма кредита не может превышать 20 млн рублей в зависимости от программы, а срок — 30 лет.

При отказе от присоединения к коллективному договору ипотечного страхования указанные ставки будут выше на 0,25 п. п., а при отказе от личного и/или титульного страхования — на 4 п. п. Для ИП и собственников бизнеса предусмотрена надбавка к ставке в размере 1 п. п. При получении займа без подтверждения дохода итоговая ставка будет выше на 1 п. п., а минимальный первоначальный взнос составит 40%. Аналогичное повышение ставок будет действовать при несоответствии объекта залога требованиям банка. При желании клиенты могут снизить итоговую ставку на 0,5 п. п., оплатив единовременную комиссию в размере 2% от суммы кредита.

«Абсолют Банк — один из небольшого числа игроков, кто в текущей макроэкономической ситуации снизил (хоть и на 0,25 процентного пункта) ставки по ипотеке на фоне их повышения другими банками. При этом при оформлении заявки на ипотеку на сайте банка или через другие электронные каналы итоговая ставка для заемщика будет ниже на 0,25 процентного пункта», — комментирует эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Инна Солдатенкова.