+0,25 п. п. к ставке при отказе от заключения договора коллективного ипотечного страхования; + 4 п.п. без личного и титульного страхования

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.