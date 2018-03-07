Вход

Коммерческая ипотека

Абсолют Банк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • коммерческая недвижимость

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

+0,25 п. п. к ставке при отказе от заключения договора коллективного ипотечного страхования; + 4 п.п. без личного и титульного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Количество созаемщиков

не более 4-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет
  • аккредитив

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

21,9% годовых от суммы просроченной задолженности

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • бесплатное проведение аккредитивных сделок;
  • привлечение в качестве созаемщиков любых третьих лиц;
  • возможность снижения процентной ставки при уплате единовременной комиссии;
  • возможность привлечения до 4-х созаемщиков

Минусы

  • крупные надбавки за отказ от добровольных видов страхования;
  • высокая ставка;
  • небольшой срок кредитования

Особые ограничения

  • одобренный по кредитной заявке размер процентной ставки действителен в течение 30 дней с даты одобрения, далее может быть пересмотрен в сторону увеличения;
  • для регионов, отличных от Москвы и МО, Санкт-Петербурга и ЛО, максимальная сумма кредита - 9 млн рублей
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Коммерческая ипотека» в 38 городах России
338
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»
Адрес
127051, г. Москва, Цветной б-р, д. 18
Сайт
www.absolutbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 13
Банкоматы 14
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-20-05 — единая справочная служба
(495) 777-71-71 — служба поддержки держателей банковских карт

Ипотечные кредиты в городах

По банкам

По виду

Показать еще