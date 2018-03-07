Машиноместо
Абсолют Банк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- гараж / машиноместо
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+0,25 п. п. к ставке при отказе от заключения договора коллективного ипотечного страхования; + 4 п.п. без личного и титульного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Количество созаемщиков
не более 4-х
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
- аккредитив
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
21,9% годовых от суммы просроченной задолженности
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатное проведение аккредитивных сделок;
- привлечение в качестве созаемщиков любых третьих лиц;
- возможность снижения процентной ставки при уплате единовременной комиссии;
- возможность привлечения до 4-х созаемщиков
Минусы
- крупные надбавки за отказ от добровольных видов страхования;
- высокая ставка;
- небольшой срок кредитования
Особые ограничения
- одобренный по кредитной заявке размер процентной ставки действителен в течение 30 дней с даты одобрения, далее может быть пересмотрен в сторону увеличения;
- для регионов, отличных от Москвы и МО, Санкт-Петербурга и ЛО, максимальная сумма кредита - 1 млн рублей;
- сумма кредита может достигать 80%от стоимости машиноместа при наличии действующего кредитного договора или при одновременном оформлении кредитных договоров на покупку объекта недвижимости и машиноместа ( срок кредитования может достигать 30 лет)