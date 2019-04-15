Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,13% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 563,06 пункта. Индекс РТС вырос на 0,11% до отметки 1 254,84.

Российский фондовый рынок, учитывая неплохую динамику внешних площадок, в понедельник попытается вновь предпринять попытки к возобновлению роста в направлении 2 600 пунктов по индексу Мосбиржи, полагает аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.

«Помимо того что текущую неделю, скорее всего, рынок проведет, реагируя на внешний фон, определяющим для динамики индекса станет решение наблюдательного совета Сбербанка по размеру дивидендов за 2018 год во вторник. Отдельным бумагам может оказать некоторую поддержку публикация операционных результатов за первый квартал», — комментирует эксперт.