Рубль начал торговую сессию понедельника разнонаправленным движением по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:06 мск доллар дешевел на 3 копейки по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро был в незначительном плюсе — менее чем на 7 копеек. Доллар на 10:14 составлял 64,3 рубля, что ниже на 5 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия. Курс евро на 10:13 равнялся 72,77 рубля (плюс 7 копеек).

Как отметила директор информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова перед началом торговой сессии понедельника, глава Банка России Эльвира Набиуллина, находясь в Вашингтоне на весенней встрече МВФ и Всемирного банка, заявила в интервью российским СМИ, что в ЦБ видят больше предпосылок для снижения ключевой ставки, чем для ее повышения. Эта новость может создать дальнейшие предпосылки к укреплению рубля в преддверии заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке, назначенного на 26 апреля.

«Полагаем, что торги по рублевым парам сегодня могут открыться разнонаправленно. Мы опять оставляем без изменений прогноз по паре доллар/рубль в 64—65 рублей, а по паре евро/рубль чуть повышаем до 72—73,2 рубля», — прогнозировала Мильчакова.

«Не следует забывать про приближение налогового периода. Причем если рубль продолжит укрепление, то многие экспортеры начнут увеличивать продажу валютной выручки, не дожидаясь срока выплат в бюджет, в опасении дальнейшего снижения их рублевого дохода», — прокомментировал аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.