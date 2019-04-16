Минфин пересмотрел объем возможных выпадающих доходов бюджета от корректировки демпфирующего механизма (компенсационный механизм для нефтеперерабатывающей отрасли) — они могут составить от 60 млрд до 200 млрд рублей в год, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов.

«При разных ценах на нефть диапазон выпадающих [доходов] может составить от 60 миллиардов до 200 миллиардов рублей», — сказал он.

Ранее в Минфине называли диапазон от 110 млрд до 200 млрд рублей.

Сазанов отметил, что за февраль бюджет компенсировал компаниям по демпфирующему механизму около 15 млрд рублей, но за март эта сумма будет больше (точная сумма будет известна 25 апреля). В январе, напротив, компании заплатили государству около 10 млрд рублей.

В Минфине сообщили, когда можно будет оценить эффект от демпфера в налоговом маневре В ведомстве уточнили, что для этого потребуется три — шесть месяцев.

Демпфер действует в рамках соглашения правительства с нефтяниками о заморозке цен на топливо на внутреннем рынке. Именно он и вызвал больше всего споров.

Механизм предусматривает, что правительство возмещает компаниям до 60% разницы между высокими экспортными ценами и условной внутренней ценой на топливо (согласно последней корректировке, 51 тыс. рублей за тонну бензина и 46 тыс. рублей за тонну дизельного топлива). Но если цены на внутреннем рынке оказываются более выгодными, компании должны доплачивать в бюджет.