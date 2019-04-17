Бумаги X5 Retail Group поднялись в цене на 5% на торгах Лондонской биржи. На максимуме они стоили 26,94 доллара. Котировки ретейлера мог поддержать общий спрос на российские активы.

В среду, 17 апреля, Минфин разместил ОФЗ на 125 млрд рублей, индекс Мосбиржи вырос на 0,21%. Как считает аналитик «Финама» Сергей Дроздов, рост котировок Х5 носит чисто технический характер. По его мнению, в перспективе бумаги компании могут подняться в цене выше 28 долларов.

Поддержку распискам Х5 оказывают ожидания инвесторами хороших финансовых результатов, которые компания озвучит в конце апреля. «Инвесторы ждут сильных операционных результатов за первый квартал и финансовых результатов», — говорит старший аналитик компании «БКС Премьер» Сергей Суверов. По его словам, «трафик «Пятерочки» в ключевом для компании Московском регионе вырос, поднялись и lfl-продажи».



В начале апреля агентство Moody's повысило рейтинг X5 Retail Group с «Ba2» до «Ba1», отметив устойчивый рост продаж, лидирующие позиции на рынке и стабильную рентабельность Х5, несмотря на растущую конкуренцию на российском рынке продуктового ретейла и слабость потребительского спроса.