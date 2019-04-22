Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,47% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 576 пунктов. Индекс РТС вырос на 0,49% до отметки 1 266,95.

«Большинство западных фондовых рынков в пятницу было закрыто в связи со Страстной пятницей. В отсутствие внешних ориентиров российские индексы закрылись разнонаправленно. Бурный утренний рост нефтяных котировок потянет за собой на открытии российские индексы, прежде всего за счет бумаг нефтегазового сектора. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 540—2 590 пунктов, по индексу РТС — 1 250—1 275 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.